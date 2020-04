Toila muusika- ja kunstikooli kitarriõpetaja Diana Veisner oli pildi jaoks nõus kolima kitarri ja kahe arvutiga (üks noodi, teine õpilase jaoks) õue, et viia seal läbi videotund, nii et fotograaf saaks nõutud sotsiaalset distantsi hoides oma tööd teha. Videotunde peab Veisner kõige tõhusamaks kaugõppe viisiks, sest nii saab reaalajas tagasisidet anda ja vigu parandada. "Enamik lapsi on videotundide üle pigem rõõmsad ja üks lapsevanem ütles, et see on kõige sisukam tund nädalas üldse. Ongi reaalselt, sest õpetaja ja õpilane on üks ühele tunnis, mis siis, et õpilase õde või vend vahepeal lehvitab ja oma laps käib mõnikord segamas. Lastevanemad on õnnelikud, et ei pea ise last torkima, et hakaku nüüd harjutama, sest videotunnis peab seda kokkulepitud kellaajal tegema."

FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik