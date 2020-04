Ida-Virumaa püsib stabiilsel joonel - taas kaks uut nakatunut ööpäevas

Terviseameti ametlikus statistikas on kirjas, et Ida-Virumaal lisandus ööpäevaga kolm uut haigusjuhtu. Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus sõnul on üks neist aga juba pikemat aega püsivalt Tallinna elanik, kes andis seal ka proovi, kuid on rahvastikuregistri põhjal Narva elanik.

Kahest nakatunud Kohtla-Järve elanikust, puutus üks samas leibkonnas kokku juba varem nakatunud inimesega, teise puhul vajab aga nakatumise võimalik allikas veel väljaselgitamist.

Kui eelmisel nädalal sai Ida-Virumaal koroonaviiruse diagnoosi 43 inimest, siis sel nädalal on uute haigusjuhtude arv oluliselt aeglustunud - nelja viimase ööpäevaga on kokku tuvastatud kaheksa uut nakatanut.

Marje Muusikuse sõnul on uute haigete lisandumine olnud sel nädalal madalalt stabiilne ja uusi suuremaid nakatumise koldeid pole ilmnenud, kuid see ei tähenda, et neid enam tulla ei või ja seepärast tasub kõigil olla jätkuvalt ettevaatlik ning täita kehtivaid nõudeid.

Ida-Virumaal oli neljapäeva hommikuse seisuga tehtud kokku 2136 koroonaviiruse testi ehk 156,7 testi 10 000 elaniku kohta. Võrdluses teiste maakondadega on see 9. tulemus. Haigestunuid on tuvastatud kokku 70 ehk 5,1 10 000 elaniku kohta.

Üksikasjalikumat infot koroonaviiruse haigestumise kohta näeb terviseameti kodulehelt.