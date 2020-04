Ida-Virumaal on terve nädala jooksul lisandunud kaks nakatunut ööpäevas

Ööpäeva jooksul laekusid Ida-Virumaal 168 koroonatesti tulemused, neist 2 olid positiivsed ja 166 negatiivsed.

Kui eelmisel nädalal sai Ida-Virumaal koroonaviiruse diagnoosi 43 inimest, põhiliselt hooldekodudes, siis sel nädalal on uute haigusjuhtude arv oluliselt aeglustunud - viie viimase ööpäevaga on kokku tuvastatud kümme uut nakatanut.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on uute haigete lisandumine olnud sel nädalal madalalt stabiilne ja uusi suuremaid nakatumise koldeid pole ilmnenud, kuid see ei tähenda, et neid enam tulla ei või ja seepärast tasub kõigil olla jätkuvalt ettevaatlik ning täita kehtivaid nõudeid.

Alates epideemia algusest on Ida-Virumaa kinnituse saanud 72 haigusjuhtu, millest ligemale paarkümmend on olnud Mäetagusel asuva Alutataguse hoolekeskuse elanike ja töötajate seas.

Ida-Virumaal on haigestumiste suhtarv 10 000 elaniku kohta 5,3, mis on võrdluses teiste maakondadega 7. tulemus. Saaremaal on sama näitaja 137,1, Võrumaal 20,1 ja Hiiumaal 8,5.

Ida-Virumaal oli reede hommikuse seisuga tehtud kokku 2304 koroonaviiruse testi ehk 169,1 testi 10 000 elaniku kohta. Võrdluses teiste maakondadega on see 10. tulemus.

Üksikasjalikumat infot koroonaviiruse haigestumise kohta näeb terviseameti kodulehelt.

Ööpäevaga lisandus kogu Eestis 51 positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1471 COVID-19 viiruse testi, millest kolm protsenti ehk 51 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 27 883 testi, nendest 1258 ehk 5 protsenti on osutunud positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (23), Tartumaa. (11) ja Saaremaal (8). Ida-Virumaal ja Pärnumaal lisandus kummaski 2 ning Jõgevamaal, Viljandimaal ja Järvamaal 1 juhtum. Kahe nakatunu puhul rahvastikuregistris maakonna tunnus puudus.

10. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 138 inimest, kellest 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 93 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 24 inimest.

Terviseamet uuendas testimise strateegiat ning alates 8. aprillist said perearstid õiguse põhjendatud kahtluse korral suunata testimisele kõiki koroonaviirusele viitavate sümptomitega inimesi sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest. Inimesel tuleb haigestumisel jätkuvalt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning suunab inimese testimisele. Arst hindab individuaalselt iga üksikut juhtumit. Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis. See võimaldab täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.

Enim nakatunuid on jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart<http://www.terviseamet.ee/koroonakaart>.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamise osas

Tervishoiuteenuse osutajatel (sealhulgas laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.

Lisainfot leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus ja Terviseameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK<http://www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK>