Ida-Virumaa üksikud uued koroonadiagnoosid tulevad põhiliselt Kohtla-Järvelt

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul võis kolme uue nakatunu puhul positiivset proovi eeldada, kuna nad olid olnud lähikontaktis juba haigestunud inimestega - kaks neid oma pere ja üks töökoha kaudu.

Kohtla-Järvel on praeguseks tuvastatud koroonaviirus 29 inimesel - rohkem kui üheski teises Ida-Virumaa linnas või vallas. Haigestunuid elab Kohtla-Järve erinevates linnaosades.

Muusikuse sõnul on inimeste ring, kellega Kohtla-Järve haigestunud on kokku puutunud teada ja see pole kuigi suur, kuid nende seast võib lähipäevil ilmselt veel uusi nakatunuid lisanduda. Ühtegi suuremat nakatumise kollet Kohtla-Järvel praegu terviseametile teada ei ole.

Ida-Virumaal on koroonaviirus alates epideemia algusest tuvastatud 81 inimesel. Haigestumise määr 10 000 elaniku kohta on 5,9, mis on võrdluses teiste maakondadega seitsmes näitaja Saaremaa, Võrumaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Harjumaa ja Raplamaa järel. Ida-Virumaal on koroonaviiruse tõttu surnud neli inimest.

Koroonaviiruse teste on Ida-Virumaal tehtud 2886 ehk 211,8 testi 10 000 elaniku kohta.

Eestis lisandus ööpäevaga 45 positiivset proovi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1513 COVID-19 viiruse testi, millest 3% ehk 45 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 32 263 testi, nendest 1373 ehk 4,3 % on osutunud positiivseks.

14. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 146 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 115 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu Saaremaal Südamehooldekodus 84-aastane naine, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ravil olnud 90 aastane mees, Kuressaare Haiglas ravil olnud 90 aastane mees ja Pärnu Haiglas ravil olnud 73 aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 31 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (19) ja Pärnumaal (11) Saaremaal (6), Ida-Virumaal (3) ja Tartumaal (2). Raplamaal, Põlvamaal, Viljandimaal ja Võrumaal lisandus igas üks nakatunu. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad 45-49 ja 50-54 kumbki 10%. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart<http://www.terviseamet.ee/koroonakaart>.

Eilsest sai Kuressaare Haigla ka COVID-19 diagnoosimise võimaluse. Nüüd saab Kuressaare haigla saabuvate patsientide COVID-19 testi vastuse nelja tunniga varasema 36-48 tunni asemel. Kuressaare Haigla labori personal sai Põhja-Eesti Regionaalhaigla kolleegidelt koolituse ja laboril on vajalikud tarvikud testimiseks.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande-asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku. Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamise osas:

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.