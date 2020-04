JUHTKIRI Jõhvi kool halbade valikute ees

Jõhvi vallavalitsusel oli kogu aeg kindel teadmine, et ajutine pind Jõhvi põhikooli õpilastele on olemas: kasutuseta seisev kutseõppekeskuse A-korpus, mis pakkus peavarju ka vene põhikooli perele nende maja renoveerimise ajal.

Nüüd on vallal tarvis kiiresti leida alternatiivseid lahendusi, ent aina enam saab selgeks, et head väljapääsu olukorrast pole. Jõhvis ei ole lihtsalt sellist hoonet, kuhu ligi 600 inimest ära mahutada ja mis pealegi sobiks ka õppetööks. Üks võimalus on muidugi kaaluda seent täis hoones tõrje tegemist, kuid selle töö mõttekus ja efektiivsus on küsitav.