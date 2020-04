Tellijale

Ivanova ütles telefoni teel, et ei saa esialgu oma enesetunnet heaks nimetada, kuid see on tunduvalt parem, kui oli alguses.

"Oli raske, aga nüüd on kõik juba normaalne, poodides ma ei käi," rõhutas ta, ennetades ajakirjaniku küsimust Ivanovat väidetavalt poes näinud linnaelanike pahameele kohta. "See info, mida levitab sotsiaalmeedias Vitali Kopõtkin, on täielik laim. Mul on väga kahju, et paljud inimesed seda usuvad."