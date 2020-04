Koroonaviiruse tõttu suri Ida-Virumaal kuues inimene, uusi haigusjuhte lisandus ööpäevaga neli

Ida-Virumaal on koroonaviiruse tõttu surnud kuus inimest, neist kolm sel nädalal.

Alates epideemia algusest on maakonnas koroonaviirus tuvastatud 94 inimesel. Viimase ööpäeva jooksul laekunud 123 testi tulemustest olid positiivsed neli.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus sõnas, et uued nakatunud tulid teadaolevatest kolletest: kas pereringist või töökaaslastelt, kel oli juba varem koroonaviirus diagnoositud. Uusi haiguskoldeid pole tema sõnul sel nädalal Ida-Virumaal tuvastatud.

Muusikus ei soovinud üksikasjalikumalt avaldada, milliste omavalitsuste elanikud sel nädalal lisandunud uued nakatunud on, kuid märkis, et valdavalt on tegu Kohtla-Järvel või selle lähipiirkonnas elavate inimestega.