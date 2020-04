Ida-Virumaal pole sel nädalal uusi nakkuskoldeid avastatud

Reede hommikul teatas terviseamet neljast uuest positiivsest proovist Ida-Virumaal, neljapäeval viiest, kolmapäeval kuuest. Nakatunute arv ulatus reedeks maakonnas 94 inimeseni, surnud on kuus inimest, neist kolm sel nädalal.

Positiivsed proovid tulevad loogilisest ringist

"Kahju, et positiivseid proove ikka tuleb, aga epidemioloogilisest seisukohast on hea, et pole olnud uusi koldeid," ütles terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus. "Haigestunud inimeste pereliikmed ja töökaaslased võivad paratamatult nakatuda. Enne kui inimene oma positiivsest proovist teada saab, jõuab ta enamasti ikka ka teistega kokku puutuda. Kui haigestub juba kaks pereliiget, siis on ka suurem see inimeste ring, kes võisid eelnevatel päevadel neilt nakkuse saada. Samas ei ole sugugi kõik pereliikmed haigestunud. Palju sõltub sellest, millises faasis nakatumine avastatakse."

Vanglateenistus teatas neljapäeva õhtul, et koroonaviirusesse haigestus üks Viru vangla ametnik, kes oli viimati töökohal 27. märtsil ja pärast seda kodutööl. Ka tema nakatus Muusikuse sõnul pereliikme kaudu ja on olnud isolatsioonis.

Muusikuse sõnul on kõik selle nädala uued haigusjuhtumid tulnud loogilisest ringist. "Ma ei oska öelda, kas see nii ka jääb, aga terve nädala jooksul ei ole ühtegi päris uut kollet Ida-Virumaal avastatud," sõnas Muusikus reede lõuna ajal.

Jõhvi hooldekodus olid kõik proovid negatiivsed

Käesoleva nädala esimese nelja päeva jooksul tehti Ida-Virumaal ligemale 700 koroonaviiruse testi. "Asutustes tehtud laustestimistest on õnneks tulnud nulliringid," sõnas ta.

Muu hulgas toimus laustestimine ka Jõhvi hooldekodus. "Tahtsime kontrollida, kuna seal käib tööl palju inimesi ka Kohtla-Järvelt, kus on mitmeid nakkuskoldeid. Aga kõikide hoolealuste ja töötajate proovid olid negatiivsed," ütles Muusikus, lisades, et testimiste arv on Ida-Virumaal tublisti kasvanud ja ka perearstid on varasemast rohkem inimesi testimisele saatnud.

Reede hommikuse seisuga oli Ida-Virumaal tehtud 3493 koroonaviiruse testi, millest postiivne tulemus oli 2,7 protsendil.