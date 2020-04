Ööpäevaga Ida-Virumaal uusi koroonanahaigeid ei tuvastatud, haiglas suri üks inimene

Ida-Viru keskhaiglas suri 86aastane mees, kes on seitsmes koroonaviiruse ohver maakonnas. Sel nädalal on surnud neli inimest.

Ida-Virumaal on koroonaviirus diagnoositud 95 inimesel, neist 17 inimese positiivsed proovid selgusid sel nädalal, kellest enamik on Kohtla-Järve ja selle naabruses olevate omavalitsuste elanikud.

Haigestunute koguarvult on Ida-Virumaa pärast Saaremaad ja Harjumaad, kus mõleamas on tuvastatud 520 elaniku nakatumine, maakondade võrdluses kolmandal kohal.

10 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal nakatunuid 7. Selle suhtarvu põhjal on Ida-Virumaalst peale Saaremaa ja Harjumaa eespool ka Võrumaa, Pärnumaa ja Hiiumaa.

Alates epideemia algusest on Ida-Virumaal tehtud 3741 koroonaviiruse testi, millest positiivseks on osutunud 95 ehk 2,5 protsenti.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus rääkis reedel Põhjarannikule, et sel nädalal ei ole Ida-Virumaal uusi nakkuskoldeid avastatud ja kõik uued nakakunud on tulnud juba varem haigestunute lähiringist. "Kahju, et positiivseid proove ikka tuleb, aga epidemioloogilisest seisukohast on hea, et pole olnud uusi koldeid," ütles Muusikus. "Haigestunud inimeste pereliikmed ja töökaaslased võivad paratamatult nakatuda. Enne kui inimene oma positiivsest proovist teada saab, jõuab ta enamasti ikka ka teistega kokku puutuda."