ÜKS KÜSIMUS Kas koolivaheajal on lastel liikumispiirangute järgimisega probleeme?

Ida prefekt TARVO KRUUP:

Loomulikult liigub lapsi rohkem ja me peame neile meelde tuletama seda 2+2 reeglit, aga et meil nendega mingi oluline probleem oleks, seda oleks palju öelda. Lapsed on tublid ja kõik teavad seda COVIDi probleemi ja 2+2 reeglit, aga lapsed on lapsed. Eks nad kipuvad meiega vahel ka päriselus politseid ja pätti mängima. Seda on ühest küljest tore vaadata, teisalt teeb muret, kui lapsed asja tõsiselt ei võta. Kuid see pole praegu siiski väga suur probleem.