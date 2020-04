Nelja ööpäeva järel tuvastati Ida-Virumaal uued nakatanud

Muusikuse sõnul on viimastel päevadel testitud juhuvalimi alusel Ida-Virumaal ka päris palju tervishoiutöötajaid, kelle proovide tulemused on osutunud negatiivseks.

Alates epideemia algusest on Ida-Virumaal tehtud 4214 koroonaviiruse testi, millest 97 ehk 2,3 protsenti on olnud positiivsed. Koroonaviiruse diagnoosi saanutest on surnud kaheksa Ida-Virumaa inimest.