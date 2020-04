JUHTKIRI Koroonavõitlus pole veel läbi

Haridusministeerium annab signaale, kuigi segaseid, koolide taasavamisest, aina julgemalt räägitakse ka väiksemate ürituste plaanimisest, vanemad toovad aina julgemini oma lapsi lasteaedadesse ning aina kindlamas kõneviisis räägib valitsus ka kaubanduskeskuste taasavamisest.

See kõik on muidugi rõõmustav ja lisab optimismi, sest ei teadnud ju kriisi alguses mitte keegi, kuidas viirus meie maal käituma hakkab ning mismoodi ühiskond võtab omaks karmid käitumisnormid, millega me siiani kunagi polnud kokku puutunud. See oli esimene kord, kui valitsus kuulutas välja eriolukorra.

Ent liigne eufooria võib olla ohtlik ja normaalse elurütmi taastamisega ei tohi kiirustada. Nagu ütles eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas: parem oodata kuu aega kauem kui otsustada üks päev varem. Sest viirus on ikkagi meile vähetuntud ja võib käituda salakavalalt.

Näeme ju Hiinas ja mujalgi, kus juba jõuti võidurõõmu nautida, uusi koroonaplahvatusi. Nagu ka Eestis. Meenutagem kas või Tartu tudengite ühiselamupeo juhtumit. Ka meil Ida-Virumaal polnud mitu päeva ühtegi uut nakatunut, ent siis nad tulid jälle. Kiviõli lasteaia juhtum teeb aga eriti ärevaks, sest me ei tea, kas tegemist on uue nakkuskoldega ja kui on, siis missugused on selle mõõtmed.