Ida-Virumaal on jäänud ainus aktiivne koroonaviiruse kolle veel Kiviõlisse

Kuigi kolmapäeval diagnoositi viirus vaid ühel inimesel, on Muusikuse sõnul siiski veel vara öelda, et Kiviõli haiguspuhang oleks raugemas. "Kuna sealt suguvõsast jõudis viirus ka lasteaeda ühele töötajale, kes oli lähikontaktis kolleegidega, siis võib nendelt positiivseid proove tulla. Aga me muidugi loodame, et kõik need inimesed võtavad karantiinis olemist tõsiselt ega nakatu või kui see peaks mõnega neist juhtuma, siis ei nakata nad omakorda lähikondseid," ütles ta.