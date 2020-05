Aleksei Naumkin Jõhvi põhikooli kolimisest: vallavalitsusel on plaan A ja plaan B, aga ma ei taha seda täna arutada

Irrina Šulgina: Kuhu? Meil pole ruumi.

Paul Paas: Osa staadionist on kasutamata. Olemas ka toitlustus ja ongi lahendus käia koolis ühes vahetuses.

Irina Šulgina: Meie ruumidesse ei mahu. Renoveerimata osas on 4 klassiruumi, pealegi on meil ruumid huvihariduse keskusele, lepingud MTÜdega.

Meil on 525 õpilast, Jõhvi põhikoolis 561. Ühte vahetusse ei mahu nagunii. Juba praegu kasutame kolmandat korrust, teisel korrusel on üksikud ruumid. Huvihariduse keskusesse oleme panustanud 80 000 eurot. Pigem ikka kaaluda kutsekooli ruumide puhastamise/desinfitseerimise varianti, et koolil oleks kõik kohapeal olemas, aula, võimla, toitlustus.

Volikogu liige Maris Toomel: Räägime algklasside osast, sain aru, et Jõhvi gümnaasium on nõus võtma 7.-9. klassid. Siit küsimus vallavalitsusele.

Aleksei Naumkin: "Valitsusel on plaan A ja plaan B, sellega tegelevad spetsialistid ja ma ei taha seda täna arutada."

Abivallavanem Aleksei Naumkin: Palun, et me ei hakkaks otsima süüdlasi. Otsime lahendusi, meil on olemas variant A ja ka variant B.

Laske spetsialistidel probleemiga tegeleda. Hoolekogule ei meeldinud õpe kahes vahetuses. Eile tuli Cramolt pakkumine moodulite kohta, hinnad on suured

Meil on olemas ka plaan B, pole vaja täna siin filosofeerida. Kohtume Maria ja Liinaga, arutame. Tormata pole vaja. Poliitikaga pole vaja selles kontekstis tegeleda.

Maris Toomel: Kurb, et abivallavanema arvates tegeleme poliitikaga ja lapsed ei lähe meile korda. Me ei otsi süüdlasi, leian, et hariduskomisjon ongi selleks, et probleemi lahendada. Ei kuulnud plaanist B.

Aleksei Naumkin: See on olemas, aga ma ei taha seda täna arutada.

Irina Šulgina: Natuke on veel aega valida parim variant.

Maris Toomel: Aeg mängib meie vastu. Moodulite puhul on vaja korraldada hange, mis võtab aega, Oleme jäänud hiljaks, kahju, et keegi ei tunnista seda.

Aleksi Naumkin: Valitsusel on plaan A ja plaan B, sellega tegelevad spetsialistid ja ma ei taha seda täna arutada. Anname teile infost teada, kui kõikide osapooltega läbirääkimised on läbi ja konkreetne lahendus leitud.

Volikogu haridus- ja noorsookomisjoni liige Triin Tarrendi: Äkki kaaluksime koos variante, komisjonis on ju ka spetsialistid, kes võivad oma mõtetega välja tulla.

Aleksei Naumkin: Valitsusel on plaanid, mida teile tutvustatakse. Hoolekogus kuulsin kolm päeva tagasi, et ei olda nõus kahes vahetuses õppimisega, valitsus otsib parimaid võimalusi ja siis otsustab.

Liina Mihkelson: Aprillis jaotatakse järgmise aasta koormus, infoga on kiire. Tegelikult puudutab see ka huvikoolide tööd.

Aleksei Naumkin: Liina, kohtume homme kell 9.00 ja arutame plaani B.