NÄDALA KUJU − Aleksei Naumkin

Need kõik on munitsipaalpoliitik Naumkini haldusalasse kuuluvad küsimused, mis puudutavad Jõhvis sadu perekondi. Seetõttu on loomulik, et nende teemade üle käivad ka avalikult arutelud ja vaidlused. Küsimuste esitamine vallavõimudele ning nendelt põhjalike sisuliste selgituste saamine on tänapäeval normaalne ja ootuspärane. Tegu ei ole riigikaitsesaladuste ega laste luuremänguga.