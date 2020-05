Kümne päeva järel tulid Ida-Virumaalt taas positiivsed koroonaproovid

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul olid kolm uut haigestunut seotud Kiviõlis kaks nädalat tagasi puhkenud haiguskoldega ja üks nakatunu Mäetagusel asuva Alutaguse hoolekoduga, mis on samuti olnud koroonaviiruse suuremaid haiguskoldeid maakonnas.

"Kõik need neli inimest olid varem haigestunute lähikontaktsete nimekirjas ja seetõttu oli nende puhul nakatumise oht üsna reaalne. Nendes nimekirjades on veel inimesi, kelle puhul võib positiivseid proove tulla," sõnas ta, märkides, et ühtegi uut haiguskollet pole Ida-Virumaal viimase paari nädala jooksul ilmnenud.

Muusikuse sõnul tuleb õppida koroonaviirusega elama. "Nakatumise numbrid on läinud allamäge ja olukord on stabiliseerunud tänu kõikide inimeste suurtele pingutustele, kaasa arvatud nendele, kes püsivad karantiinis, aga me ei tohi seda ohtu unustada. Sagedane käte pesemine ja desinfitseerimine ning distantsi hoidmine peavad jääma ka siis, kui mitmeid piiranguid juba tühistatakse. Kui nakatumise numbrid peaksid jälle tõusma, siis on paratamatult oodata taas uusi meetmeid," ütles ta. "Väike tõus on ilmselt paratamatu, kui inimesed hakkavad jälle rohkem liikuma, aga loodame ka, et suvi on ikka nakkushaiguste jaoks natuke leebem periood."

Ida-Virumaal on Muusikuse sõnul peaaegu kõikide koroonaviirusesse haigestumiste puhul õnnestunud kindlaks teha nakatumise allikad. "Need on olnud loogilised juhtumid, nakatumine on toimunud enamasti leibkonnaliikmete või töökaaslaste kaudu. Ühe klienditeenindaja puhul ei tea me siiamaani algkollet. Ta võis nakkuse saada näiteks mõnelt piirkonnast läbi sõitnud haigestunud kliendilt," rääkis ta.

Alates eilsest alustas taas tegevust ka Kiviõli lasteaed, mis suleti rohkem kui kaks nädalat pärast seda, kui koroonaviirus tuvastasti ühel lasteaiatöötajal ja hiljem osutus positiivseks ka teise töötaja proov.