Lasteaiatasud tuleb kaotada

Meie ettepaneku elluviimine aitab esmalt kaasa sellele, et ükski laps ei jääks pere majanduskitsikuse pärast alusharidusest ilma. On ju alusharidus kogu haridustee põhi ja lahutamatu osa: lapse koolieelne areng paneb aluse tema õpi- ja sotsiaalsetele oskustele. Põhikool ja keskkool on priid, koguni kõrgharidus − vähemalt neile, kes on usinad ja kelle õpingud mahuvad etteantud aja sisse.