Tööjõu(puuduse)st põllumajanduses

Nüüd, mil esimene emotsioonipuhang möödas, on aeg tööjõuga seotud teemadel sisuliselt arutleda. See on hea, et põllumajandus ja toidutootmine kõigi tähelepanu keskpunkti jõudsid.

Koroonakriis on muu hulgas tõmmanud tähelepanu asjaolule, et põllumajanduse, kalanduse ja toidutööstuse tähtsus meie toidulaua katmisel on hindamatu väärtusega. Sektoril on oluline roll ka meie majanduses, andes umbes 4% Eestis loodud lisandväärtusest ja 5% tööhõivest. See tähendab, et põllumajanduses, kalanduses ja toiduainetööstuse ettevõtetes töötas 2019. aastal üle 29 000 inimese. Tehnoloogia meie ümber areneb küll kiiresti, aga inimese vahetu osalemine jääb toidutootmises alati olulisele kohale.

Tarbijatena saame anda oma hinnangu eestimaist eelistades, toetades seeläbi kohalikku ettevõtlust ja elu maal.

Probleemid tööjõuga põllumajandus- ja toiduainesektoris ei ole tekkinud üleöö ning koroonakriisiga seoses. Tööjõupuudus meie sektoris on teemaks olnud aastaid − ühelt poolt on stabiilne majanduskasv aidanud kaasa tööhõive kasvule, teiselt poolt aga tähendab see, et kõikidesse sektoritesse töökäsi ei jagu. See on ka põhjus, miks sektor on viimastel aastatel järjest rohkem välistööjõu poole vaadanud. Samasuguses olukorras on põllumajandussektor ka teistes Euroopa riikides.

Põllumajanduse ja toidutootmise eripära on hooajalisus: seeme tuleb külvata kevadel ja saak tuleb koristada sügisel. Sellel perioodil vajab põllumajandussektor lisakäsi, mistõttu kasutatakse ka rohkem hooajatöölisi kui muudes sektorites. Kuna kohalik elanik eelistab pigem stabiilset ja püsivat töökohta, siis on paratamatu, et hooajatööd tehakse väga suures ulatuses välistööjõu abil. Sõltuvalt sektorist on välistööjõu kasutamine erisugune, olles kõige suurem aianduses (kuni 90%). Eestis töötas eelmisel aastal üle 5000 välistöölisest hooajatöölise ning see number on aasta-aastalt kasvanud.

Koroonakriisi mõju majandusele on ilmselt oluliselt mitmetahulisem, kui me praegu oskame ette näha. Kindlasti on selle mõjusid meie tööturul tunda veel pikka aega. Sel nädalal ületas töötute arv Eestis 50 000 piiri ja see arv tõenäoliselt suureneb. Selge on see, et kõik need inimesed ei ole valmis töötama põllumajanduses, kas ettevalmistusest või töö iseloomust tulenevalt. Samas on ka häid näiteid mitmesugustelt erialadelt inimeste kohta, kes on leidnud tee põllumajandusse ja väärivad selle eest tunnustust.

Mõistes põllumeeste muret, ei peaks me takerduma maailmavaatelistesse vaidlustesse ning kohaliku ja välistööjõu vastandamisse. Selge on see, et vajame nii lühiajalist kui ka pikaajalist plaani − toidutootmine käib looduse ja aastaaegade sammu. Lühiajalise lahenduse oleme praeguseks leidnud: kõigi siin viibivate välistööliste luba Eestis viibida on pikendatud juuli lõpuni. See otsus tehti eriolukorrast lähtuvalt. Tänu sellele, et eestimaalased tublilt piiranguid järgivad, saame hakata tegema ettevalmistusi eriolukorra ja piirangute lõpetamiseks ning olukorrast väljumiseks. Kui eriolukord on juuli lõpuks läbi ja erisugused piirangud leevendatud, siis saame tagasi pöörduda tavaelu reeglite juurde ning taas hakkavad kehtima ka senised reeglid välistööjõule.