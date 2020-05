Põhjaranniku regatt finišeerub tänavu Narva-Jõesuus

"Püüame igal aastal jõuda eri sadamatesse. Meie eesmärk on anda kõigile teada, et ka põhjarannikul elavad inimesed, siin on samuti olemas sadamad ja ka siin on võimalik purjetada. Muidu pööravad kõik purjekad Tallinnast vasakule, siia aga ei keera keegi, parimal juhul Prangli või Viinistu suunas," sõnas Lokotar, olles veendunud, et purjesportlaste säärast harjumust võib ja tulebki muuta.