Teater Teine Taevas on end uues kohas sisse seadnud

"Seekordne asukohavahetus toimus meil asjaolude sunnil," rääkis teatri direktor Vladimir Vaikert.

"Tegutsesime peaaegu 15 aastat endise kooli ruumides, kuid need lähevad nüüd kasutamisele teise kooli asenduspinnana ning seetõttu paluti meil sealsed ruumid vabastada. Jutt oli küll ajutisest kolimisest, kuid teadagi kipub enamik ajutisi asju igavesti kestma," naljatles ta. "Seepärast tahtsime, et uus asukoht oleks mugav ja sobiv nii näitlejatele kui ka publikule. Kaalusime erisuguseid variante ning otsustasime, et kõige sobivam on Viru tänava maja, mille saime nullrendile − linna juhtkond on teatrile võimalust mööda ikka abiks."

Ehkki ruumi on uues kohas varasemast tunduvalt vähem − 130 ruutmeetrit 407 asemel −, on teatrikollektiiv loonud seal endale õdusa nurgakese, sälitades kõik selle, millega nad senini harjunud olid: siin on lava, garderoob, kostüümiladu, grimmiruum ja isegi baar.

"Tškalovi tänaval oli 70 kohaga saal, siin aga on kohti 35. Fuajee asemel on esik ning baaris saab istet võtta vaid paar inimest. Ära tuli visata suur osa rekvisiitidest ja dekoratsioonidest, sest neid pole kusagil hoida, dekoratsioonide valmistamise töökoja aga seadsime sisse minu garaažis."

Vaikert on siiralt rõõmus, et nende kollektiiv on siin teinud kõik oma kätega. "Koroonapiirangute ajal meil igavust tunda küll ei tulnud," sõnas ta. "Eraldi tänu kuulub Sillamäe spordikeskusele, kes meile teatri kujundamiseks suurel hulgal kangast andis."

Peaaegu kõik ettevalmistus- ja remonditööd on praeguseks lõppenud ning teatritrupil on valmimas kaks uut lavastust: üks täiskasvanutele, teine lastele. Esietendused on plaanis juba suvel − kui teatrite tegevus selleks ajaks taas lubatud on.