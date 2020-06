Narvas pankrotistus Saksa ärimehe neli ettevõtet

Kohus kuulutas välja firmade MP & Partners Engineering, Micro-Fix, PM-Titanium ja TMT-Fasteners pankrotid. Pankrotiavalduse esitas Luminor Pank, kes pole seni avalikustanud, kui palju need ettevõtted talle võlgnevad. Küll on aga teada, et nende firmade riigimaksude võlg on kasvanud 4,3 miljoni euroni. Pankrotimenetlus on käimas ka Pienkowski viienda Narva ettevõtte, "PI Engineering", suhtes.

Pankrotihalduriks määras kohus Svetlana Pildeni ja võlausaldajate esimene koosolek toimub 30. juunil.

Maikuu keskel teatasid neli ettevõtet, mille pankrot sel nädalal välja kuulutati, töötukassale, et kavatsevad koondada 157 töötajat.

64aastane Miroslaw Pienkowski on Poola päritolu Saksamaa ärimees, kes alustas Narvas äritegevust 1993. aastal. Tema ettevõtted on seal spetsialiseerunud titaanist meditsiinitoodete valmistamisele, näiteks meditsiiniskalpellide terad, implantaatide detailid ja kinnitusosad jne.

Pienkowski ettevõtete toodang on maailmas tuntud kaubamärgi Trinon Titanium all. Trinon Titanium GmbH peakontor paikneb Saksamaal Karlsruhes.

Ärimees ise hoidub juba mitu aastat oma Eesti äride käekäigu kohta kommentaare andmast. Põhjarannikul pole samuti esialgu õnnestunud Pienkowskiga ei kirjalikult ega ka telefonitsi ühendust saada.

Tänavu veebruaris kinnitas Pienkowski abi ja esindaja Narvas Diana Bis Põhjarannikule, et tootmine käib tavapäraselt ning kõik probleemid saavad lahendatud. "Me suhtume raskustesse mõistmisega," kinnitas ta. "Ma võin öelda, et ta [Pienkowski] hüppab või pükstest välja, et teha nõnda, et kõik oleks hästi."