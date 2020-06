JUHTKIRI Poliitiline absurd

Tänasest lehest saate lugeda, kuidas poliitilised kemplused Jõhvi vallavalitsuses on viinud selleni, et eri pooled tõlgendavad seadusi endale sobivalt ning kipuvad sinna ka juurdekirjutusi tegema.

Kuidas seda peaks nimetama, kui volikogu esimees Eduard East 24 tundi enne volikogu istungit teatab saadikutele kirjalikult, et ta jätab tema enda kokku kutsutud volikogu istungi ära? Kuigi seadus ütleb küll, et volikogu esimees kutsub istungi kokku, ei ütle ta midagi istungi ärajätmise õiguse kohta.

Ometi tulid saadikud kokku ja viisid hääletuse läbi, andes samal ajal sisse umbusaldusavalduse Eastile. Viimane väidab aga, et see pole õiguspärane tegevus: küsitav oli selle nädala istungi legitiimsus, ent veelgi küsitavam on 18. juuniks väljakuulutatu.

On oht, et see vaidlus kisub veelgi absurdsemaks, ning tegelikult peaks oma sõna ütlema järelevalveorgan. Kuigi formaalselt on pärast maavalitsuste likvideerimist omavalitsuste tegevuse järelevalve justiitsministeeriumi ja osaliselt rahandusministeeriumi pärusmaa, on elu näidanud, et praegu riik omavalitsuste tegevuse järelevalvega kuigi hästi hakkama ei saa.

Selle näiteks on absurdne lugu lähiminevikust sellessamas Jõhvis, kui volikogu esimees Eduard East pidas volikogu istungit üksinda. Toona teatas ministeerium resoluutselt, et selline istung on seadusevastane. East ütles, et temal on teine arvamus, ja sinnapaika see jäi ning tegelikult kehtivad tollel Easti isikuistungil vastu võetud otsused tänini.