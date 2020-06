Sajad idavirulased on ühinenud küllakutsumistalgutega

Mai lõpus tegi Ida-Viru turismiklaster üleskutse maakonna patriootidele, millega julgustati kohalikke elanikke endale suveks külalisi kutsuma. "Arvasime, et see oleks isiklikum ja tõhusam viis kui niisama kriisis kannatanud hotellide ja restoranide allahindlustest rääkida," selgitas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen. "Ja tohutult hea meel on näha, et patrioote on nii palju ning rahvas tuleb kampaaniaga hoogsalt kaasa."