Jõhvis tahetakse volikogu esimehe palk ära kaotada

Jõhvi volikogu koguneb eeloleval neljapäeval, et hääletada volikogu esimehe Eduard Easti umbusaldamise küsimust.

Eelolevale neljapäevale on plaanitud Jõhvi volikogu istung, kus päevakorra ainus punkt on volikogu esimehe Eduard Easti umbusaldamine. Ent sisse on antud ka eelnõu, millega kaotatakse volikogu esimehe palgaline koht ning alles jäetakse hüvitis, mille suurus oleks neljandik vallavanema palgast.