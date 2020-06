JUHTKIRI Maailm on jälle endine

Ent kui me vaatame ümberringi, siis näeme, et inimesed sellest nõudest kaugeltki enam kinni ei pea.

"Ka meile tundub, et kui inimesed ei lähe mingi reegliga kaasa, siis ilmselt tuleb see üle vaadata ja pakkuda reegel, mis on täidetav. 2+2-reeglit inimesed tõesti ei aktsepteeri," tunnistas ka Covid-19 tõrje teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar Postimehe intervjuus.

Kuigi koroonapandeemia puudutas varakevadel inimesi valusalt ja ootamatult, siis praegu on see teema vajunud muude uudiste varju. See oleks justkui kauge minevik, ehkki aeg-ajalt tuleb mõni spetsialist või poliitik välja hoiatusega, et uus võimalik laine on tulekul ja see võib olla esimesest veelgi ulatuslikum. Aga neidki hoiatusi võetakse juba kui rutiinseid.

Ent siiski tunneme me ka praegu paari kuu taguse tervisekriisi "järeltõukeid". Kas või seeläbi, et kõiksugu ürituste läbiviimisele kehtivad endiselt piirangud, ära jäävad avalikud jaanipeod ning ka majanduses ja tööturul toimuvale on ootused pigem negatiivsed.