Laienenud Viru pataljon valmistub ajateenijate vastuvõtuks

See Viru pataljon, mis taasavati 22. mail 28 aastat tagasi, oli hoopis teist nägu kui see linnak, mis avab järgmisel nädalal uksed uutele ajateenijatele. Vanast pataljonist on jäänud alles mõned garaažiboksid ning staabihoone. Viimane on teinud läbi korraliku uuenduskuuri. "Need paar laohoonet lähevad lammutamisele," osutab Viru pataljoni staabiveebel Indrek Ojasoo nüüdisaegse linnaku keskele jäänud vanadele hoonetele. Peagi teevad need ruumi uuele auditooriumile, mille alla ehitatakse laoruumid, kuid mille peamiseks funktsiooniks on luua ruum, kuhu mahuks korraga ära selle aasta algusest järk-järgult Jõhvi üle kolinud Kalevi pataljon ning ajalooliselt siin paiknenud Viru pataljon.