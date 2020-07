Uus abivallavanem Maris Toomel tahab taastada jõhvilaste usaldust vallavõimu vastu

Arvestades jõudude vahekorda volikogus, pidi see nõudma üksjagu julgust võtta vastu otsus lahkuda Ida-Viru haridusklastri juhi kohalt ning tulla vallavalitsusse. Kui lihtsalt see otsus sündis?

Ühest küljest kergelt, teisest aga raskelt. Kergelt tuli ta seetõttu, et kui ma aastaid tagasi otsustasin poliitikasse tulla, siis oligi mu eesmärk eelkõige parandada hariduse valdkonda Jõhvis. Raske oli see otsus, arvestades sedasama jõudude vahekorda ja ebastabiilset volikogu läbi aastate. Aga mulle oleks tundunud see loobumisena, kui oleksin öelnud, et ma ei tule sellesse ametisse just sellepärast, et äkki ma kolme kuu pärast ei ole enam abivallavanem.