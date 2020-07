JUHTKIRI Kui häälte ostmine volikogudes lõpeb

Sellist praktikat on juba üle 20 aasta juurutatud Kohtla-Järvel ja Narvas. Jõhvis eriti intensiivselt viimasel paaril aastal, kui võimu juures on olnud ärimees Nikolai Ossipenko.

Ent tundub, et asjad hakkavad muutuma. Nimelt on riigikogus ettevalmistamisel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatused, mis näevad ette ametnike ja vallaasutuste töötajate võrdsustamise. Ehk kui ametnikel on praegugi keelatud volikogus avalikku võimu teostada, siis hakkab samasugune piirang eelnõu kohaselt kehtima ka teistele valla palgal olevatele inimestele.

Paljuski on see plaan ajendatud riigikohtu hiljutisest lahendist, kus leiti, et "kuna seaduse järgi on omavalitsusüksuse volikogu ja valitsuse ülesanded põhimõtteliselt lahutatud, võivad juhul, kui isik täidab samal ajal volikogu liikme volitusi ja valitsusele alluva teenistuskoha ülesandeid, mandaadi ja teenistuskoha huvid sattuda vastuollu". Konflikt volikogu liikme mandaadi ja teenistuskoha huvide vahel võib kohtu hinnangul ohustada volikogu toimimist. See võib takistada volikogu liikmel valitsuse ning sellele alluva haldusorganisatsiooni kontrollimist. Samuti võib volikogu liikme samaaegne töötamine valitsuse alluvuses mõjutada tema otsuste langetamist volikogus. Lisaks ohule, mis tekib volikogu tööle, pole välistatud negatiivne mõju ka valitsuse ja temale alluva haldusorganisatsiooni tööle, leidis riigikohus.