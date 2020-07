Vanglast endist elukaaslast ähvardanud mehed said karistada

Narvalane Roman (41) on oma endise elukaaslase peksmise, ähvardamise ja jälitamise pärast olnud korduvalt õiguskaitseasutuste tähelepanu all ning teda on selle eest ka korduvalt karistatud. Kui mees sai 2017. aastal selle eest tingimisi karistada, siis juba aasta hiljem sooritatud samalaadse kuriteo eest saadeti ta vangi.