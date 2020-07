Sinivetikas vohab nii Toilas kui Narva-Jõesuus

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisit Lembi Tiksi sõnul on suured vetikamassid olnud Vääna-Jõesuus, Kakumäe rannas, Stroomil, Pirital, Haabneemes, Muuga lahes ja Lahemaa randades kuni Kundani.

Vaid tund pärast seda, kui Tiks kinnitas, et Narva-Jõesuu ja Toila supluskohtades, samuti Peipsi järve ääres ei ole sinivetikate kolooniaid täheldatud, andis Toila sadam Facebookis teada, et rannas lehvib punane lipp, põhjuseks tõsiselt vohav sinivetikas.

Toilas esimest korda

Toila vallavanem Eve East rääkis, et sinivetikas jõudis randa juba nädalavahetusel.

“Toilas ei ole küll avalik rand, ent otsustasime koos sadamakapteniga, et inimeste hoiatamiseks paneme ikka punase lipu välja – sadamal on see lipp olemas. Teavitasime ka terviseametit, kust öeldi, et hetkel ei ole neil võimalik tulla proove võtma. Ega need proovid praegu midagi juurde annaks, vetikarohkus on palja silmaga näha.”

Easti sõnul helistasid paljud inimesed valda juba enne punast lippu, küsimaks, kas merevesi ujumiseks kõlbab.

“Uudistes on ju igal pool juttu, et põhjaranniku rannad on vetikat täis, eks see ajendab enne kohelesõitmist uurima. Ütlesime neile, nagu asi on – et vetikat on palju.”

East kohaliku elanikuna ei mäleta, et Toilas oleks varem sinivetikas probleemiks olnud: “See on ikka rohkem järvede teema olnud, et ta nüüd meres on, tuli üllatusena. Sadamal on seni punast lippu vaja läinud üksnes jahtide hoiatamiseks väga tormise ilmaga, vetika pärast tuli see esimest korda üles panna.”

Vetikas ka Narva-Jõesuus

Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Aare Objartel ütles, et Narva-Jõesuu rannas on samuti paksult sinivetikat, sama pilt avanes talle esmaspäeval ka Sillamäel.

“Tänasest on Narva-Jõesuu rannas punane lipp üleval,” ütles linnapea Maksim esmaspäeva pärastlõunal. “Proove veest küll veel võetud ei ole, aga keskkonnaamet soovitas rannavalvel kahtluse korral ikkagi lipu välja panna, et inimesi hoiatada.”

Sinivetikas on ohtlik nii inimestele kui koduloomadele. FOTO: Terviseamet

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles, et olunkord randades muutub tundidega ja info selle kohta jõuab ametini viibega.

“Avalike randade puhul on meil G4Siga teavitamise mõttes päris hea koostöö, aga kui ei ole tegemist avaliku rannaga, saame vetikast teada ainult siis, kui kohalik omavalitsus või rannas viibivad inimesed meile helistavad.”

Kauksis vesi puhas

“Kauksis sinivetikat pole, pole sel suvel olnudki,” kinnitas Kauksi puhkeküla perenaine Piia Mändmets.

Enne jaanipäeva, kui terviseamet Peipsi järves vohavast sinivetikast teada andis, jäi Kauksi kant sellest puutumata.

“Vee õitsemise ilminguid on küll olnud, aga vetikat mitte, see oli Peipsis rohkem lõunapoolses osas. Aga jutte liigub igasuguseid, meilt on küsitud, kas rand on juba lahti – kusagilt on kuuldud, et rand olevat üldse suletud olnud. No ei olnud sellist asja, vesi on kogu aeg puhas olnud,” rääkis Mändmets.

Soodustab soe ja tuuletu ilm

Lembi Tiks rääkis, et sinivetikad arenevad avamerel Läänemere avaosas või siis vastavalt keset järve.

“Mereäärsetes randades leidub neid enim juulis-augustis, massiliseks levimiseks on olulised temperatuurid üle + 16 kraadi ja valdavalt tuulevaikseid ilmad. Hulgakesi koos moodustavad sinivetikad kollakas-roheka sültja massi, mis jõuabki ujudes soodsate ilmastikutingimustega meie suplusrandadesse.”

Tiks märkis, et sinivetikad on hõljumina koos olles potentsiaalselt toksilised, see tähendab, et võivad produtseerida toksiine. Sama vetikaliik võib olla mõnikord mürgine, teinekord mitte.

“Ujudes ebameeldivalt püdelas kopitanud lõhnaga vetikamassis võib juhtuda, et supleja saab kiheleva nahalööbe. Soovitame pärast suplust alati duši all käia ja loputada. Ohustatumad on väikesed lapsed ja allergiliselt tundlikumad inimesed. Kindlasti ei maksa vetikaterohket vett alla neelata ega juua.”