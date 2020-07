KURITEOTEATED: Naine kandis libamaaklerile üle 20 000 euro

Netikelmide järjekordseks ohvriks osutus 38aastane naine, kes teatas politseile, et on end börsimaaklerina esitlenud tundmatu isiku õhutusel kandnud erisugustele kontodele 20 600 eurot ning on nüüd sellest rahast ilma. Palvetele raha tagastada ja maksta lubatud kasumit ei reageeri enam keegi.