Narva saun jäi pärast eriolukorra lõppu suletuks

Narva ainus avalik, erakätesse kuuluv saun suleti nagu kõik teisedki märtsis, mil riigis eriolukord kehtestati. Ajal, mil kõik teised saunad olid taas tööd alustanud, ilmus Narva asutuse uksele kuulutus, et sauna soojussõlm on remondis. Nüüd annab uus kuulutus teada, et saun on suletud administratsioonist mitteolenevatel põhjustel.