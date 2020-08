JUHTKIRI Igaühe vastutustundel on üha suurem kaal

Seda aga vaid senikaua, kuni mõni vastutustundetu inimene ei võta koroonaviirusega seotud ohte tõsiselt isegi siis, kui terviseamet on teda teavitanud, et ta on olnud lähikontaktis haigestunuga, ja andnud korralduse jääda eneseisolatsiooni. Isegi siis, kui tal on endal ilmnenud haigustunnused, on ta jätkanud avalikes kohtades liikumist, mis otsesõnu öeldes tähendab viiruse laialipritsimist. Neile on ühiskonna pahameel teenitult osaks saanud ja ootuspärane on ka riigi poolt seaduses ette nähtud karistuste rakendamine.