Pangakontole ligipääsu koodid loovutanud inimene jäi ilma 1650 eurost

End pangatöötajana esitlenud kelmil õnnestus heauskselt inimeselt ära võtta 1650 eurot. Politsei sai kolmapäeval teate, et kannatanule tuli telefonikõne, milles end pangatöötajaks nimetanud tundmatu väitis, et tema pangakontot on kuritarvitatud ja selle kiireks blokeerimiseks on vaja Smart-ID koode. Inimene ütleski koodid ja oli 1650 eurost ilma.