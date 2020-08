VIDEO Kaks meest kõnnivad nädalavahetusel 125 korda Kiviõli mäe otsa

Kiviõli seiklusturimiskeskuses asuva endine poolkoksimägi tipp on jalamist 71 meetrit kõrgemal. Everesti kõrguse saavutamiseks tuleb Kiviõli mäele tõusta 125 korda. Arvestades ka allatulekuid, läbivad mehed nädalavahetusel kokku 90 kilomeetrit.

Rain Seepõld arvas laupäeval kell 11 vahetult enne retkele asumist, et tenal kulub eesmärgi saavutamiseks kindlasti vähemalt 18 tundi. "Kuipalju täpselt aega läheb, ei tea - kui mägi annab, siis tahaks hiljemalt homme [pühapäeva] hommikuks tõusumeetrid kokku saada," ütles ta.

Olle Rõuk lisas, et tema liigub mõnevõrra aeglasemas tempos ja tema eesmärk on hiljemalt pühapäeva õhtuks plaanitud tõusud ära teha.

Maailmas on selline 8848 tõusumeetri kogumine ühtejutti madalamaid nõlvu läbides saanud tuntuks mõistega "Everesting". "Eduka Everestingu sooritamiseks tuleb leida kuskilt mägi ja siis tuimlolli järjekindlusega liikuda üles-alla, niikaua kui saab täis Mount Everesti jagu tõusumeetreid ehk siis 8848 meetrit," märgivad Rõuk ja Seepõld selle ettevõtmise puhul loodud sotsiaalmeediakontol, millele on nad andnud nime "Vertikaal-maniakaalne perfoomans".

Olle Rõuk ütles, et tal on huvitav teha asju, mida keegi teine Eestis seni veel teinud pole. Kui jalgrattaga võttis Alo Alunurm 2018. aastal Munamäel üles-alla tiirutades kokku üle 10 kilomeetri tõusu, siis omil jalul pole sellist asja veel keegi sooritanud. "Joosta pole sellisel tõusul mõtet − sellega keha toime ei tuleks. Kiiremini kõndides jõuab kokkuvõttes kiiremini üles," sõnas ta.

Võrreldes Everestiga on Kiviõlis mäkkeronimise tingimused võrreldamatult soodsamad. Nõlv on laugem, õhk hapnikurikkam ja ilmaolud sõbralikud. Lauipäeval kell 11, kui Rõuk ja Seepõld teekonda alustasid, oli küll tugev tuul, kuid see puhus mäkke tõusmise ajal toetavalt selja tagant.