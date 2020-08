Jõhvi baarist sai koroonakolle

Terviseamet teatas, et haigestunud on 8 baari külastajat, 3 nende pereliiget ja 2 inimest on nakatunud töökohas. Ida regionaalosakonna poolt on Ida- ja Lääne Virumaal praegu aktiivsel jälgimisel 142 inimest, kellest 21 on haiged ning ülejäänud lähikontaktsed.