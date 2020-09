Koroonapuhangu kasv ei ole peatunud

Viimase ööpäeva nakkusjuhtudest neli on seotud Jõhvis asuva Viru vanglaga: kahel juhul haigestus vangla töötaja ja kahel juhul töötaja lähikontaktne. Kaks uut juhtumit on toodud sisse Venemaalt, kolmel juhul haigestus varem teadaoleva haige lähikontaktne. Ühe haigestumise nakkusallikas oli kolmapäeva ennelõunal veel selgitamisel.

Viis kollet

Terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 770 inimest, kellest 106 on haigestunud. Maakonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 55 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 13, Ojamaa kaevanduse koldega 8 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul sai niinimetatud Ühendriikide kolle laiema leviku, kuna sealt riigist Eestisse sugulastele külla tulnud nakatunud inimene viibis 21. augusti õhtul ka Sonda kõrtsis. "Osa neist nakatus tol õhtul kõrtsis, teised mujal toimunud suhtlemise käigus," rääkis Muusikus.

Estonia kaevandus hakkab neljapäevast taas tööle Ligemale kaks nädalat tagasi töötajate koroonaviirusesse nakatumise pärast seiskunud 700 töötajaga Estonia kaevandus taasalustab neljapäevast tööd. Nakatunud kaevureid on 32, lisaks on haigestunud 23 nende pereliiget või tuttavat. Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk sõnas, et kriisikomisjon tegi sellise otsuse, kuna selle nädala jooksul ei ole töötajate seas uusi haigestunuid juurde tulnud. Ta lisas, et kaevanduses järgitakse varasemast veelgi rangemaid ettevaatusabinõusid ja juhul, kui hakkab tulema uusi haigusjuhtumeid, võib kaevanduse töö peatamine taas kaalumisele tulla.

Esmaspäeval kutsus Lüganuse vallavalitsus oma kodulehel inimesi, kes olid olnud 21. märtsil Sonda kõrtsis, võtma kiiresti ühendust terviseametiga. Vallavanem Andrea Eiche, kes aitas esmaspäeva õhtul turvakaamera salvestise põhjal tuvastada tol õhtul kõrtsis olnud inimesi, sõnas, et neid võis olla 50-70.

Marje Muusikus ütles, et teate avaldamine mõjus hästi. "Väga paljud inimesed on helistanud ja andnud teada ka oma tuttavatest, kellega nemad omakorda on kokku puutunud. Väga hea, et ka videosalvestis on olemas. Selle põhjal on hea näha, kes tol õhtul nakatunud inimesega lähemalt kokku puutusid."

Enamikul nakatunutest on sümptomid

Kuigi nädala alguses tuli teateid uutest haigestunutest Ida-Virumaal oluliselt vähem kui eelmisel nädalal, tõdes Marje Muusikus juba teisipäeval, et olukord pole veel märkimisväärselt rahulikumaks muutunud. "Meil on ikka veel väga palju lähikontaktseid ja nendega palju tööd. Iga uue positiivsega tuleb uus ring lähikontaktseid," selgitas ta.

770 lähikontaktse jälgimise ja nõustamisega on Ida regionaalosakonna töötajad Muusikuse sõnul seni valdavalt ise hakkama saanud. "Kõige suuremad abilised on ettevõtted ja asutused, mille töötajate seas on nakatunuid tuvastatud. Nad aitavad meil kaardistada olukorda," ütles ta.

Terviseamet on soovitanud inimestel, kes on sattunud lähikontaktsete ringi, teha sümptomite ilmnemisel nädala pärast test. "Umbes nädala pärast on näha, kas ja kui palju nende seast uusi nakatunuid tuleb," märkis Muusikus, lisades, et enamikul Ida-Virumaa inimestel, kes on viimastel nädalatel haigestunud, on olnud ka sümptomid. "Neid tuleb märgata. Vahel on need ka üsna kerged, alati ei pea ilmtingimata olema kõva köha ja kõrge palavik. Ka kergemate sümptomite puhul, kui inimesel ei ole veel viirust tuvastatud, tasub hoolega jälgida käte- ja hingamisteede hügieeni, sest siis on väiksem tõenäosus nakatada teisi," ütles ta.