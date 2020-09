Poevaras jäi vahele

Vägivaldne poeg ründas isa

Ärandatud mopeed jäeti tänavale

31. augustil alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et Narvas ärandati Rakvere tänavale pargitud mopeed, mis hiljem leiti Kreenholmi tänavalt. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Narvas süüdati auto

1. septembril teatati politseile, et Narvas Vana-Joala teel on süüdatud mikrobuss Volkswagen Transporter. Esialgne kahju on 8000 eurot.