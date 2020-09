Sillamäel läbivad ultrajooksjad 24 tunniga sama pika maa kui rallisõitjad MMi etapil kiiruskatsetega

Tähelepanuväärne, et 24 tunni jooksul osalejatest läbivad parimad oma jalgadel enam-vähem sama pika vahemaa, kui on autoralli Eesti etapi kiiruskatsete kogupikkus ehk 232,64 kilomeetrit.

Sillamäe tänavusele ultrajooksule on registreerunud 32 osalejat, neist üheksa Lätist ja üks Leedust. Lätlaste seas on mitmeid tugevaid ultrajooksjaid, kelle isiklikud rekordid ulatuvad kilomeetrite poolest kolmandasse sajasse.

Peakorraldaja Aet Kiisla ei oska öelda, ku ipaljud lätlased seekord ka starti jõuavad. "Osa on teatanud, et tulevad ka svõi nui neljaks kohale ja jäävad pärast Eestist naasmist Lätis kaheks nädalaks karantiini, kui selline nõue peaks kehtima hakkama. Mõned loobujad on teatanud, et nad ei saa töö tõttu endale kahenädalast "koduvangistust" lubada," rääkis Kiisla, lisades, et ta ei innusta ta tänavusel koroona-aastal inimesi Sillamäe rannaparki jooksjatele kaasa elama tulema.