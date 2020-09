Ida-Virumaale lisandus neli koroonahaiget

Ühel juhul toodi haigus sisse Venemaalt, ühel juhul on tegemist nakatumisega töökohas, kahel juhul on nakatumise asjaolud veel täpsustamisel.

Kokku on Ida-Virumaal endiselt viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 425 inimest, kellest 64 on haigestunud. Praeguse puhangu senine kõrghetk oli 1. septembril, mil jälgimisel oli maakonnas üle 700 inimese, kellest haigestunuid oli 105.

Ida-Virumaal oli mitme nädala jooksul haigusjuhtute arv 100 000 elaniku kohta suurem kui üheski teises maakonnas. Nüüd on see näitaja langenud 45 peale ja Ida-Virumaast on möödunud Võrumaa, kus see arv on tõusnud üle 50.