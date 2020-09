Ida-Viru keskhaiglas haigestus viis töötajat koroonasse

10. septembri seisuga on tuvastatud viis koroonaviirusesse nakatunud Ida-Viru keskhaigla patoloogiateenistuse töötajat. Teenistuse töö on korraldatud ümber. Lähikontaktsed töötajad on suunatud eneseisolatsiooni. "Haigestunud töötajad pole patsientidega kokku puutunud, patoloogiateenistus asub eraldiseisvas hoones," teatas keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Anna Medvedeva.