Koroona võtab Ida-Virumaal taas tuure üles

Terviseamet teatas reede hommikul üheksast uuest koroonaviirusesse haigestumise juhtumist Ida-Virumaa elanike seas − see on suurim ööpäevane kasv viimase kahe nädala jooksul. Seitsmel juhul on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, kahel juhul on nakatumise asjaolud veel täpsustamisel.

Kokku on Ida regioonis kuus aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 26 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 15, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Kahe erisuguse töökohakoldega on tänahommikuse seisuga seotud kokku 14 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 442 inimest.