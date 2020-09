Pioneeri tänava kauaaegne elanik: "Meie päästsime ta"

Pioneeri tänav on Kohtla-Järve ainus tänav, mis on säilitanud oma esialgse, 1930. aastate lõpus saadud nime. Võib öelda, et temast linn alguse saigi. Paekivist ehitatud ja vahepeal hüljatuna seisnud majad on tänini vastu pidanud tänu oma uutele omanikele. Üks neist on Pioneeri tänava kauaaegne elanik Evi Eiert: talle ja tema poja perele kuulub praegu pool kahekorruselisest majast, milles varem olid kuus ühetoalist korterit ja ühiskäimla.