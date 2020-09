Ida-Virumaale lisandus seitsmes koroonakolle

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp sõnas, et tegu on seltskonnaga, kes on omavahel tihti läbi käinud ja nende vahel hakkas ka nakkus liikuma. "Panime talle praegu "tutvuskonna kolde" nime," sõnas ta.

Viimase ööpäevaga lisandus Ida-Virumaale kuus uut nakatunut. Kui eelmise nädala esimeses pooles hakkas tuvastatud aktiivsete haigusjuhtumite arv maakonnas langema, siis nädala teises pooles pööras see taas tõusma.

Teisipäeva hommikuse seisuga on terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel 329 inimest, kellest on haigestunud 71. Viimase ööpäeva jooksul lisandus kuus uut nakatunut.

Peale niinimetatud "tutvuskonna kolde" on Ida-Virumaal veel kuus aktiivset kollet. Neist suurim on 57 haigestunuga jätkuvalt Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest.

Ida-Viru keskhaigla patoloogiaosakonna koldega on seotud üheksa inimest. Seal on uute haigusjuhtumite juurdetulek viimastel päevadel peatunud. "Seal tehti põhjalik epidemioloogiline uuring, et teha kindlaks, kuidas see nakkus alguse sai ja keda võis puudutada," ütles Kingsepp. "See ei olnud haigla nakkus, vaid tuli sisse väljastpoolt lähikontaktse isiku kaudu."

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jätkab politsei öise alkoholimüügi piiranguga Harjumaa ja Ida-Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes. Piirangu pikendamise vajalikkust hinnatakse koos terviseametiga uuesti nädala pärast.