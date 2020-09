Nädalavahetusega tuli Ida-Virumaal juurde seitse uut nakatunut

Esmaspäevase seisuga on Ida-Virumaal kuus aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa ning Viru vangla koldega viis haigusjuhtu. Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 isikut (kuus töötajat ja viis pereliiget). Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asuva Ida-Viru keskhaigla patoloogiaosakonna koldega on seotud üheksa isikut (kuus töötajat ja kolm pereliiget).