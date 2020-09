Koroonasse nakatunute arv tõusis Ida-Virumaal üle saja

Viimase ööpäeva jooksul osutus koroonaviiruse proov positiivseks veel 18 Ida-Virumaa elanikul. 15 juhul on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja kolme juhtumi nakatumise asjaolud on veel välja selgitamisel. Ida-Viruimaal on terviseameti poolt jälgimisel 570 inimest, kellest on haigestunud 116.

Maakonnas on seitse aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16, Ojamaa kaevanduse koldega üheksa, Sillamäe ühe tootmisettevõtte koldega 20, Tammiku põhikooli koldega kümme ja Ida-Viru keskhaigla patoloogiaosakonna koldega kuus inimest. Selle nädala jooksul hoogsalt kasvanud niinimetatud tutvuskonna koldes, kuhu kuuluvad põhiliselt Kohtla-Järve ja Jõhvi elanikud, tõusis haigestunute arv 28 inimeseni.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul oli tutvuskonna koldes varjatud levik, mis tähendab, et viirus oli seal sees juba nädalaid, enne kui see ilmsiks tuli. "Hea, et nüüd on sel sabast kinni saadud," ütles ta.

Sillamäe töökoha koldega on peale Sillamäe seotud ka Kohtla-Järve ja Narva elanikud.

Ida-Viru keskhaiglas oli reedel üheksa koroonahaiget, neljapäeval lisandus neli uut haiget, kolm viidi üle kõrgema taseme haiglasse. "Ida-Viru keskhaiglas juhitaval hingamisel haigeid ei ole," ütles Kingsepp.

Osades Ida-Virumaa koolides on mitmed klassid koroonaviirusesse nakatunud õpilaste ja õpetajate tõttu kodusel digiõppel. Suurim kolle on praegu Tammiku põhikoolis, kus laupäevahommikuse seisuga oli nakatunud kümme inimest.

Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul järgis Tammiku põhikool terviseameti ja haridusministeeriumi juhiseid ning saatis klassi, mille õpetaja ja ka mõned õpilased on nakatunud, alates kolmapäevast koduõppele. "Tervet kooli ei ole mõtet kinni panna," ütles ta.

Aleksejeva sõnul läks üks klass Tammiku põhikoolis kodusele õppele juba septembri algusest, kuna haigestusid õpetaja ja ka üks õpilane. Ahtme põhikoolis on tema sõnul ühe õpilase nakatumise tõttu kodusel digiõppel kõik üheksandad klassid.

Terviseamet soovitab kõik kogunemised ja üritused ära jätta

Kogu Eestis lisandus viimase ööpäevaga 61 uut nakatunut, neist kõige enam - 38, elab Harjumaal. Haiglates on ravil 20 inimest, kellest kaks on juhitaval hingamisel.

Terviseameti hinnangul on järgmised kolm nädalat kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Amet soovitab edasi lükata või ära jätta kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused.

Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on terviseameti teatel kindel viis oma sõpru nakatada - sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.