JUHTKIRI Parim rohi koroona vastu on vastutustunne ja terve mõistus

Tõsiasi on, et Ida-Virumaal on nakatumine koroonasse elanike arvu arvestades tõusnud taas suuremaks kui teistes Eesti piirkondades. Eriti suur on see määr Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe piirkonnas, Narva on seekord saanud märksa vähem pihta.