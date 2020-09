JUHTKIRI Mida tähendab vastutustundlik käitumine?

Kahjuks ei saa me seda praegu üheselt öelda. Pealinna vaatest on Ida-Virumaal nakkuse taset arvestades liiga madal testimiste arv ning selles küsimuses vaadatakse meie perearstide poole. Aga kas perearstidele on antud siiani piisavalt selgeid juhiseid patsientide saatmise kohta testimisele või on meedikud olnud oma otsustamises üsna autonoomsed?

Poliitikute ja spetsialistide üleskutseid, et inimesed käituksid vastutustundlikult, oleme kuulnud juba pool aastat. Aga mida see täpsemalt tähendab? Kas jätta isegi väikese nohuga laps koju? Mida sellisel juhul peaksid tegema ülejäänud pereliikmed? Kas vähimgi ebamugavustunne kurgus peaks olema põhjuseks võtta ühendust perearstiga ning jääda kuni võimaliku koroonatesti tulemuseni lähikonnaga isolatsiooni? Kui kinnises ruumis peab kandma maski, siis mis on sellest kasu, kui me poodides ja teenindusasutustes näeme, kuidas need töötajatel mõttetult lõua otsas tilbendavad? Lõppude lõpuks on vastutustundlikust käitumisest arusaam inimestel erinev, mistõttu oleksid teretulnud väga konkreetsed juhised ja reeglid, mida see spetsialistide vaatevinklist tähendab.