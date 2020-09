Kadri Tammai: ettevõtlus ei ela pealinnas − ettevõtlus on nipernaadilik

Eestlased ise enamasti ei usu, et elame oma ettevõttega alguse tegemiseks ideaalses kohas. Ikka tundub, et kuskil mujal on parem, seal on rohkem võimalusi, raha ja kliente. Ometi tullakse nii Ameerikast, Euroopast kui ka Aasiast just siia, et uurida, mida siin teisiti tehakse, et Eestis nii palju start-up-ettevõtteid luuakse.

Kunagi varem pole inimesed olnud oma asukohavalikus nii vabad kui praegu ning on näha, et see trend on tulnud, et jääda.

Eestis on üle tuhande start-up´i − seda on väikese riigi kohta väga palju. Maailma mastaabis on meil 100 000 elaniku kohta rohkem iduettevõtteid kui enamikus teistes riikides üle maailma. Ja neid ei ole mitte ainult palju, vaid nad on ka edukad.

Sellel on mitu põhjust. Esiteks on Eestis väga lihtne ettevõttega algust teha − kõike saab teha digitaalselt ja see võtab maksimaalselt 15 minutit. Teiseks on meil palju supernutikaid insenere ja teisi spetsialiste, kes on valmis panustama sageli ka rohkem kui kaheksa tundi tööpäevas, et unistus oma ettevõttest teoks teha. Kolmandaks on meil ka vajalik mõtteviis, et mitte jääda kinni mugavale koduturule, vaid laieneda kiirelt üle maailma.

Ometi asutatakse enamik start-up-ettevõtteid endiselt Tallinnas. Miks? Kindlasti ei ole põhjus selles, et tallinlastel on kõige paremad ideed, kõige parem meeskond ja kõige rohkem raha. Enamasti on need ju teistest piirkondadest tulijad, kes nii endale kui ka oma ettevõttele just Tallinna kodu rajavad. See on nii olnud pikki aastaid, kuid pilt on sel aastal vaid kuudega tugevasti muutunud. Ja mitte ainult Eestis.

Silicon Valley oli start-up-ettevõtjate Meka − koht, kuhu kõik ühel või teisel hetkel oma pilgud suunasid ja teel olid. Ikka selleks, et pääseda ligi investorite põhjatuna tunduvale rahakotile, leida suurkliente ja väga sageli tegelikult ka selleks, et lihtsalt "õiges kohas" olla.

See aga lõi aastakümnete jooksul piirkonna kinnisvara hinnad meeletutesse kõrgustesse, jooksutas teed umbe ning muutis inimesed justkui sunnismaisteks − nad lihtsalt pidid seal olema. Aga nüüd ei pea. Valleys asuvad suurkorporatsioonid on oma uksed kinni pannud ja inimesed järgmise aasta suveni või kauemaks kodukontorisse saatnud, Twitter on koguni teatanud, et tulevikus saavad inimesed ise valida, kus nad töö tegemiseks füüsiliselt asuvad.

Eesti mõistes ei pea sa olema kas Tallinnas või Tartus, vaid võid nautida hindamatuid kuppelmaastiku vaateid, panustades samal ajal oma ettevõtte arengusse.