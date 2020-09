Ida-Virumaal lisandus ööpäevaga üheksa nakatunut

Uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega pereringis, kahel juhul nakatuti haigestunud tuttavate kaudu ning kahe juhtumi puhul töökohal. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel, teatas terviseamet.

Ida-Virumaal on terviseameti jälgimisel 982 inimest, kellest on haigestunud 190. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on maakonnas kasvanud üle 135, mis on ülekaalukalt suurim näitaja Eestis.

Kokku on Ida-Virumaal kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 13 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Kohtla-Järve Tammiku põhikooli koldega 11, Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli koldega kuus ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega on praegu seotud seitse inimest.

Koroonaviirus on teiste seas tuvastatud ka Ida-Viru keskhaigla ja Narva haigla töötajatel ning Jõhvi hooldekodu ühel töötajal ja neljal elanikul.

Ida-Virumaal võttis koroonaviiruse uus puhang tugeva hoo sisse alates 12. septembrist. Eelmise nädala jooksul tuvastati koroonaviirus kokku 79 Ida-Virumaa elanikul. 60 nakatunut lisandus üle-eelmise nädala reedest pühapäevani.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles esmaspäeval Põhjarannikule, et kuigi uusi haigusjuhtumeid tuleb suure lähikontaktsete ringi tõttu ka sel nädalal kindlasti juurde, on lootust, et nakatunute arvu kasv pidurdub.

Peaegi peaks tasapisi langema hakkama ka haigestunute üldarv maakonnas, kuna suur hulk nendest inimestest, kel tuvastati viirus üle-eelmisel nädalal, peaks sel nädalal tervenema. "Vahepeal oli seis, kus ööpäeva jooksul sai terveks üks inimene, aga uusi haigestunuid tuli juurde 13. Nüüd peaks see suhe hakkama pöörduma," sõnas ta.

Terviseamet märgib, et Eestis tervikuna muutub olukord tõsisemaks. "COVID-19 haigus on jõudmas elutähtsate teenuste ja riskirühmadeni, nagu haiglad ja hooldekodud. Arvestades viiruse leviku kasvu maailmas ja Euroopas, tuleb välisreisid ära jätta ning veeta koolivaheaeg Eestis. Igaühe käitumisest sõltub, kas saame vältida suuremaid piiranguid ja jätkata tavapärast elu," teatas amet.

Rahvarohketes siseruumides ja ühissõidukites soovitab terviseamet kanda maski - siseruum on rahvarohke, kui inimeste vahel pole võimalik hoida kahemeetrist vahemaad. Suu ja nina katmine takistab pisikute levimist. "Kanna kaitsemaski vastavalt juhistele, meditsiinilist maski tuleb kanda värviline pool väljas. Mask ei asenda teisi nakatumist vähendavaid abinõusid, nagu kätepesu või aevastamisel ja köhimisel suu ning nina katmine kas ühekordse salvräti või varrukaga. Eriti oluline on end kaitsta haige lähikontaktsena," on kirjas ameti juhises.